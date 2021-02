Opel presenta il nuovo Combo-e Life, 100% elettrico

Opel presenta il nuovo veicolo elettrico a batteria Combo-e Life. Altamente versatile e pratico, con un’enorme quantità di spazio interno, il veicolo per il tempo libero completamente elettrico (LAV: leisure activity vehicle) della casa automobilistica tedesca è dotato di una o due porte laterali scorrevoli ed è disponibile nella versione standard da 4,4 metri o nella versione XL da 4,75 metri, entrambe con cinque o sette posti. A seconda del profilo di guida e delle condizioni prevalenti, nuovo Opel Combo-e Life può guidare fino a 280 chilometri con una sola carica della sua batteria agli ioni di litio da 50 kWh (WLTP). I proprietari possono “ricaricare” la batteria all’80% in circa 30 minuti presso le stazioni pubbliche Fast. Le giovani famiglie con stili di vita sfaccettati, che vivono in città o nelle vicinanze, devono trasportare i figli e desiderano anche la “green mobility”, apprezzeranno particolarmente Opel Combo-e Life. La nuova auto elettrica del marchio con il Blitz dispone anche di una capacità di traino di 750 kg2, leader in questo segmento di mercato, con l’opzione del controllo della stabilità del rimorchio.

Grazie ai 100 kW (136 cv) e 260 Nm di coppia dal sistema di propulsione elettrica, Opel Combo-e Life è perfetto in ogni situazione. A seconda della versione, il veicolo per il tempo libero accelera da zero a 100 km/h in soli 11,2 secondi3, mentre la velocità massima di 130 km/h (limitata elettronicamente) rende Opel Combo-e Life “a prova di autostrada”. Un sofisticato sistema frenante rigenerativo con due impostazioni selezionabili dall’utente aumenta ulteriormente l’efficienza. La batteria con 216 celle e 18 moduli è alloggiata sotto al pavimento tra l’asse anteriore e posteriore, in modo da non compromettere lo spazio a bordo. In questa posizione, la batteria abbassa anche il centro di gravità, favorendo la stabilità in condizioni di vento e in curva, per un ulteriore divertimento di guida. Opel Combo-e Life è pronto per una varietà di infrastrutture energetiche e di opzioni di ricarica, che vanno dalla Wall-Box per la ricarica veloce al cavo per la ricarica dalla presa domestica, se necessario. Utilizzando una stazione di ricarica pubblica in corrente continua (CC) da 100 kW, la ricarica della batteria da 50 kWh all’80% richiede solo 30 minuti circa. A seconda del mercato e dell’infrastruttura, Opel Combo-e Life dispone di un potente caricabatterie di bordo trifase da 11 kW o di un caricabatterie di bordo monofase da 7,4 kW di serie.

L’ampia gamma di tecnologie e di sistemi di assistenza alla guida al top della categoria si estende dall’Hill Descent Control (Controllo Velocità in Discesa), al Lane Keep Assist (Mantenimento Corsia) e all’allerta di stanchezza del guidatore, al riconoscimento dei segnali stradali e all’allarme di collisione frontale con protezione pedoni e frenata automatica di emergenza. Particolarmente utile per il parcheggio è la telecamera Panorama Rear View che aumenta la visione posteriore e laterale. I proprietari che necessitano di maggiore trazione su fango, sabbia o neve possono scegliere Opel Combo-e Life con il sistema di controllo di trazione elettronico IntelliGrip. Opel offre Combo-e Life in due lunghezze (4,40 m e 4,75 m nella versione XL) con cinque o sette posti, il che lo rende anche un’auto attraente per le compagnie di taxi. La versione più corta, a cinque posti, offre almeno 597 litri di bagagliaio (850 litri nella versione più lunga). L’eroe multifunzionale di tutti i giorni mostra quasi doti “cargo” con i sedili posteriori ripiegati. Il volume del bagaglio della versione corta in questo modo più che triplica, arrivando a 2.126 litri, mentre la versione più lunga può trasportare fino a 2.693 litri. Inoltre, il sedile anteriore ribaltabile in opzione si ripiega a filo con i sedili posteriori, estendendo la lunghezza dell’area di carico in modo che possano essere trasportate anche le tavole da surf.

Con i bagagli al sicuro, il tetto panoramico in opzione consente ai passeggeri di guardare le stelle o di catturare i raggi del sole. Se il sole è troppo forte, una tendina da sole elettrica, attivata da un interruttore nella console sopra alla testa, può essere chiusa per dare protezione. Quando è aperto, il tetto panoramico migliora ulteriormente la sensazione di spazio, creando allo stesso tempo un ambiente piacevole e luminoso. Se ordinato con il tetto panoramico, Opel Combo-e Life viene è dotato di un vano portaoggetti in alto che corre lungo il centro del veicolo ed è provvisto di illuminazione a LED di serie. In questa configurazione il nuovo arrivato è dotato anche di un grande vano portaoggetti da 36 litri montato sopra al ripiano della cappelliera nel bagagliaio. I possessori di entrambe le versioni possono scegliere tra la panca della seconda fila di serie, con la suddivisione 60/40, o i tre posti singoli, che possono essere ripiegati comodamente dal bagagliaio. In entrambi i casi, ogni posto a sedere è dotato di serie di un supporto per seggiolino Isofix, che consente di montare tre seggiolini per bambini uno accanto all’altro. I sistemi Multimedia Radio e Multimedia Navi Pro sono dotati di un grande schermo touch da 8,0 pollici e di una connettività superiore. Entrambi i sistemi comprendono l’integrazione dello smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto.

Per rendere il soggiorno con Opel Combo-e Life il più confortevole possibile, “OpelConnect”, l’app “myOpel” e “Free2Move” offrono soluzioni speciali per i veicoli elettrici. I servizi sono accessibili tramite app. La funzione “Charge My Car” dell’app “Free2Move” consente l’accesso a più di 220.000 stazioni di ricarica in tutta Europa, incluso il pagamento. L’app “Free2Move” effettua una preselezione in base alla distanza dal punto di ricarica, alla velocità e all’attuale prezzo delle possibili opzioni di ricarica pubblica. I servizi “OpelConnect” spaziano dalle chiamate eCall, alle chiamate in caso di guasto, a numerosi altri servizi, come lo stato del veicolo e altre informazioni. LIVE Navigation4 fornisce informazioni online sul traffico in tempo reale. Il nuovo Opel Combo-e Life arriverà presso le concessionarie in autunno.

(ITALPRESS).