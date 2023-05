Opel svela la nuova Corsa

RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – E’ in arrivo la nuova Opel Corsa, con motorizzazioni elettriche e ibride completamente nuove. La neonata porterà l’offerta del marchio del blitz a un livello superiore nel suo segmento, in cui già vanta una forte presenza. Rinnovato il design, che include il caratteristico frontale Opel Vizor nella parte anteriore e la scritta Corsa posizionata con disinvoltura al centro del posteriore. Tecnologie d’avanguardia rendono la guida più rilassata. Come optional, la nuova Opel Corsa offre una plancia completamente digitale, basata sulle piattaforme Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies1, con un nuovo e intuitivo sistema infotainment e uno schermo touch a colori, fino a 10″. Anche i fari a matrice di Led Intelli-Lux Led, che Opel Corsa ha introdotto nel segmento delle utilitarie nel 2019, sono stati ulteriormente potenziati e resi più precisi grazie a 14 elementi Led. La più recente interpretazione della piccola bestseller vanta tecnologie avanzate anche sotto il cofano. Opel Corsa Electric è ora dotata di maggiore potenza e di una batteria migliorata che consente un’autonomia fino a 402 chilometri. Anche altri motori sono una vera novità. Opel Corsa è il primo modello della Casa disponibile anche in versione ibrida con un sistema a 48 V. La nuova Opel Corsa offre quindi ai clienti un’ampia scelta in termini di motorizzazioni: da quella puramente elettrica a quella ibrida, fino a quella a combustione ad alta efficienza, senza eguali in questo segmento.

“Opel Corsa è un bestseller da oltre 40 anni. Negli ultimi due anni è stata anche l’utilitaria più venduta in Germania e nel 2021 l’auto più venduta in assoluto nel Regno Unito. Per noi questo successo è la conferma del lavoro svolto e un’ulteriore motivazione a fare ancora meglio in futuro. La nuova Opel Corsa è ancora più moderna, emozionante e performante. Con il design straordinario, le tecnologie all’avanguardia tipiche dei segmenti superiori e la nuova motorizzazione elettrica a zero emissioni e ibrida desideriamo far sognare i clienti e mostrare loro cosa possono aspettarsi oggi da un’utilitaria” ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).