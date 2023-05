Opel, tre anteprime mondiali allo Iaa Mobility 2023 di Monaco

RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – Opel è protagonista dello IAA Mobility, uno dei più grandi eventi di mobilità al mondo. Dal 5 al 10 settembre, il marchio con il Blitz mostrerà a Monaco di Baviera cosa significa mobilità elettrica e, soprattutto, elettrizzante. Opel presenterà tre anteprime mondiali nel cuore della metropoli tedesca. Emozionanti, elettriche e prive di emissioni locali, offrono una prospettiva significativa sul futuro del marchio e sull’emozionante design della prossima generazione di veicoli. “La maggior parte di nostri modelli già oggi è elettrificata. Allo stesso tempo, con le nostre vetture plug-in hybrid del nuovo marchio Opel GSe, stiamo dimostrando come il piacere di guida altamente dinamico possa andare di pari passo con la responsabilità. Tutto questo è solo l’inizio del nostro percorso per diventare un marchio completamente elettrico in Europa a partire dal 2028. Allo IAA Mobility di Monaco indicheremo quale sarà il futuro di Opel e, soprattutto, mostreremo come il marchio stia rendendo la mobilità elettrica una realtà tangibile per tutti e ancora più adatta all’uso quotidiano” ha dichiarato Florian Huettl, Ceo di Opel.

I visitatori scopriranno tutto ciò in maniera estremamente semplice, grazie a Opel. Innanzitutto, il marchio ricco di tradizione si presenterà al summit della fiera di Monaco. Tutti gli interessati e i curiosi, inoltre, potranno osservare da vicino le anteprime mondiali Opel in Ludwigstrasse, vicino a Odeonsplatz, nel cuore della città bavarese. In questa occasione speciale, la Opel Astra Sports Tourer Electric farà il suo debutto in pubblico. Per la prima volta nella sua storia di successo decennale, la bestseller della classe compatta si muove in modalità completamente elettrica, aggiungendo una motorizzazione particolarmente interressante all’ampio ed eterogeneo portafoglio di motorizzazioni di Opel Astra. Anche la più popolare utilitaria tedesca degli ultimi due anni sarà protagonista: la nuova Opel Corsa Electric, ancora più efficiente, offre maggiore potenza e un’autonomia superiore. La terza anteprima mondiale di Opel allo IAA Mobility per ora resta una sorpresa. Una cosa, però, è possibile anticiparla: Opel farà una dichiarazione ispiratrice e significativa per il futuro.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).