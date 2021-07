Opel, Uwe Hochgeschurtz nuovo Ceo dall’1 settembre

AMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – Uwe Hochgeschurtz, attualmente CEO di Renault Germania, Austria e Svizzera, è stato nominato CEO del marchio Opel con effetto a partire dal 1° settembre 2021, momento in cui l’unico brand tedesco che fa parte di Stellantis sarà impegnato nell’espansione delle proprie attività commerciali, Cina inclusa, e nell’ingresso nell’era dell’elettrificazione. Prenderà il posto di Michael Lohscheller, che ha deciso di intraprendere una nuova sfida fuori da Stellantis.

Uwe Hochgeschurtz entrerà a far parte del Top Executive Team di Stellantis e riporterà direttamente al CEO del Gruppo, Carlos Tavares. Hochgeschurtz ha iniziato la sua carriera nel settore automobilistico nel 1990 in Ford, prima di approdare in Volkswagen nel 2001 e in Renault nel 2004. Ha studiato economia aziendale in Germania (Wuppertal e Colonia), nel Regno Unito (Birmingham) e in Francia (Paris Dauphine).

“Desidero ringraziare vivamente Michael per avere costruito in Opel fondamenta solide e sostenibili, insieme ai dipendenti. Questa straordinaria inversione di tendenza apre la strada a un’ormai prossima espansione commerciale del marchio a livello mondiale. Sono convinto che, grazie alla sua esperienza ultra-trentennale nel settore automotive, Uwe guiderà con successo questo nuovo capitolo della storia del marchio Opel. Auguro a Michael i migliori successi in questa nuova fase della sua carriera”, ha dichiarato il CEO di Stellantis, Carlos Tavares.

