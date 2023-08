Opel Vivaro protagonista al Caravan Salon 2023 di Dusseldorf

ROMA (ITALPRESS) – Anche quest’anno Opel partecipa al Caravan Salon 2023 di Dùsseldorf (dal 25 agosto al 3 settembre) e presenta il suo flessibile Vivaro, nello Stand D42 di Stellantis, Padiglione 16. Lo spazioso furgone, infatti, è il veicolo base perfetto per allestire un camper, come dimostreranno direttamente in fiera diversi specialisti dell’allestimento.

Con il Vivaro sarà possibile scegliere tra due diverse lunghezze: “M” (4,95 metri) e “L” (5,30 metri). La versione più cortapresente a Dùsseldorf è configurata nella versione due posti e offre spazio e capacità di carico variabili, in grado di soddisfare ogni esigenza. Le porte scorrevoli manuali su ciascun lato del veicolo consentono di entrare e uscire facilmente dall’abitacolo, mentre i vetri laterali e posteriori oscurati proteggono da sguardi indiscreti. Gli interessati possono scegliere tra l’Opel Vivaro Electric a batteria, a zero emissioni locali, con 100 kW/136 CV (batteria da 50 o 75 kWh), e le efficienti motorizzazioni turbodiesel da 1.5 e 2.0 litri con potenze da 75 kW/102 CV a 130 kW/177 CV.

