Open Accelerator, la call di Zcube per le startup della female technology: finanziamenti fino a 100mila euro

Zcube – Zambon Research Venture annuncia la, il programma di accelerazione internazionale per la crescita dinel campo delle, che da quest’anno si concentrerà nel settoree avrà un nuovo format. L’iniziativa chiama a raccolta chi mira a svilupparein aree terapeutiche quali, tra gli altri, ginecologia, salute cardiovascolare, oncologia, salute sessuale, gastroenterologia, nutrizione e salute riproduttiva. Laaprirà, in occasione della, e resterà aperta. Al termine della fase di selezione saranno individuate fino a 5 startup che potranno ricevereda parte di Zcube, attraverso un(Simple Agreement for Future Equity), e accederanno a un programma di formazione e mentoring erogato da professionisti e professioniste nel settore degli investimenti, del business development, del venture capital, proprietà intellettuale, regolatorio e market access. Le startup con maggior potenziale, inoltre, avranno l’opportunità di avviare partnership con il gruppo Zambon, che consentirà loro di accelerare la fase di accesso al mercato e il posizionamento commerciale grazie a un supporto su scala globale. “Siamo impazienti di lanciare la quinta edizione di Open Accelerator perché attratti dallo scoprire quali realtà possono portare valore per cambiare il settore delle Life Sciences e della salute delle donne con soluzioni innovative. La scelta di dedicare l’edizione 2024 al settore femtech non è casuale: lavorare in aree non ancora esplorate può contribuire a creare beneficio per l’economia globale. Come evidenziato da recenti studi, è essenziale colmare questo divario di genere” – ha dettoe Chief Financial Officer di Zambon – “Dal 2016 Open Accelerator ci permette di offrire a nuove e promettenti idee imprenditoriali un accesso diretto a capitali e competenze, grazie alla collaborazione con partner di rilievo che partecipano all’ecosistema di innovazione aperta nel nostro campus scientifico OpenZone, dove parte del programma viene ospitato”.