Open Arms: legale Salvini, ‘il governo era compatto, Conte ratificò operato Viminale’

Palermo, 9 gen. (Adnkronos) – “A Catania si è parlato pure di Open Arms, in realtà lì il vero protagonista alla fine era Toninelli che aveva contatti con le autorità spagnole, sono stati sottoscritti questi divieti anche da Toninelli, il governo era compatto. Le uniche lettere che ci sono di Conte, in cui si parla dei minori sono lettere che di fatto ratificano l’operato di Salvini perche’ non e’ che dice state attenti a quello che state facendo ma dice occhio ai minori infatti sono stati fatti sbarcare”. Lo ha detto l’avvocato Giulia Bongiorno, legale di Matteo Salvini, al termine dell’udienza per il caso “Open Arms”, all’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. “La nostra linea in questo caso è una linea che va un po’ alla radice del problema perché la nave non era italiana e non erano eventi Sar – dice – Poi il governo è stato compatto, si seguiva la linea di governo, ma soprattutto in questo caso, la richiesta di rinvio a giudizio lo dice, le informazioni che si avevano all’epoca era che la nave era in condizione di creare dei pericoli, sono stati consultati il comitato di sicurezza ed altri soggetti”.