Open Arms: ong, ‘Salvini ha violato convenzioni internazionali, importante udienza domani’

Palermo, 8 gen. (Adnkronos) – “L’udienza preliminare di domani, come abbiamo ribadito più volte, per noi e importante perché si deciderà se andare a dibattimento. A noi interessa che a essere giudicata sia la storia politica europea di questi ultimi anni”. Lo dice all’Adnkronos Veronica Alfonsi, portavoce della ong spagnola Open Arms alla vigilia della prima udienza preliminare per Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e omissioni di atti di ufficio. L’udienza si terrà all’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, Sono almeno nove le possibili parti civili nel procedimento a carico dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. Tra loro ci sono almeno 5 dei migranti trattenuti per 20 giorni sulla nave della ong spagnola che chiederanno di costituirsi parte civile in udienza preliminare. Presenti anche Legambiente, l’associazione Accoglie Rete difesa dall’avvocato Corrado Giuliano, l’Ong Save Human e l’Arci.