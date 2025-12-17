Open Arms, Salvini: finalmente! Processo politico voluto da sinistra

Roma, 17 dic. (askanews) – “Finalmente… Cinque anni di processo, non so quanti milioni di euro pagati dagli italiani per un processo politico voluto dalla sinistra. E’ una bella serata… Io ho fatto quello che gli italiani mi hanno chiesto di fare votandomi”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervistato da Bruno Vespa a 5 minuti su Rai 1, commentando la sua assoluzione al processo Open arms.

“Ringrazio l’avvocato Giulia Bongiorno, sono contento per i miei figli che sanno che il papà non è un pericoloso criminale e per gli italiani che si trovano a combattere con l’immigrazione clandestina. Il fatto di aver bloccato da ministro migliaia di sbarchi è stato riconosciuto come un diritto e un dovere” ha concluso.