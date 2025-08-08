Open arms, Salvini: pesante sospetto azione politica magistrati

Roma, 8 ago. (askanews) – E’ “fondato” e “pesante” il sospetto che ci sia un’azione politica dei magistrati contro la politica. Lo dice il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a Rtl.

Salvini ha parlato del suo processo per la vicenda Open Arms su cui la Cassazione in autunno metterà l’ultima parola: “E’ un paese strano quello che riporta dopo 4 anni un ministro in carica sul banco degli imputati per aver fatto quello che tutta l’Europa sta facendo, ovvero impedire il traffico di essere umani. Da questo punto di vista il sospetto che sia un’azione politica e non giuridica c’è tutto, è pesante, è fondato”.

“Ci sono dentro da 4 anni e mezzo, 4 anni e mezzo di udienze a Parlermo. Ero stato assolto, adesso la procura ha fatto ricorso, torneremo in autunno in Cassazione: lì è come i calci di rigore, partita secca, in una sola giornata si decide, a ottobre-novembre”, ha concluso.