Open banking, un utente su due ha almeno un conto connesso

ROMA (ITALPRESS) – Cresce la platea di consumatori che utilizzano soluzioni di Open Banking in Italia, con un tasso di accesso ai dati dei conti correnti che nel primo semestre del 2024 ha raggiunto il 49,2%. E’ quanto emerge dalla ricerca realizzata da CRIF sull’Open Banking in Italia: allo studio quasi 240 mila conti correnti, con circa 74 milioni di transazioni. Confermata una maggiore fiducia da parte dei clienti che è dimostrata anche dal progressivo aumento delle quote della clientela meno giovane, con un incremento di utenti appartenenti alla Generazione X e ai Baby Boomers, rispettivamente del 4,8 e 6,5%. Inoltre, si registra un sempre maggiore incremento (+15 punti percentuali) degli utenti “Active to Credit”, già titolari di una linea di finanziamento e attivi sul mercato creditizio.

