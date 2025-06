Open Call #1, soluzioni 4.0 in agricoltura: finanziamenti per circa 730mila euro

Sono aperte le candidature al bando Open Call #1 – Co-Creation del progetto europeo Guardians, iniziativa che intende sostenere lo sviluppo congiunto di soluzioni digitali innovative per l’agricoltura.

Il bando si rivolge a consorzi composti da una piccola o media azienda agricola e un fornitore di tecnologia (PMI, startup, centri di ricerca o università), con l’obiettivo di promuovere pratiche agroecologiche sostenibili e ridurre il divario tecnologico tra piccole realtà agricole e grandi produttori.

L’iniziativa mira a rafforzare la collaborazione tra attori del settore agricolo e tecnologico, incoraggiando la co-creazione, la sperimentazione e la replicabilità di strumenti digitali accessibili e concreti, in risposta alle reali esigenze del comparto agricolo su piccola scala.

Il bando prevede un finanziamento massimo di 81.000 euro per ciascun consorzio, suddiviso in 60.000 per il fornitore tecnologico e 21.000 per l’azienda agricola. Il budget complessivo è di 729mila euro,

La partecipazione è aperta a soggetti residenti o con sede in uno Stato membro dell’UE o in un Paese associato a Horizon Europe.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 15 luglio.