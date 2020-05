Open Call Parsec, via alle candidature: in palio finanziamenti e servizi di supporto

Sono aperte le candidature per la seconda Open Call Parsec che ha l’obiettivo di identificare prodotti e servizi con un alto potenziale di mercato nei settori dell’energia, dell’ambiente e dell’alimentazione.

Parsec è una acceleratore a due fasi e questa seconda call – Call for consortia – rappresenta il secondo step, in cui verranno selezionati 15 team che avranno accesso ad un finanziamento di 100.000 € ciascuno (massimo 50.000 € per partner) e a servizi di supporto aziendale, come coaching, formazione per la promozione dell’export e un programma di preparazione agli investimenti.

I team devono essere composti da 2 a 4 membri e almeno uno dei partner deve essere un vincitore della Parsec Open Call #1.

Per gli interessati, è possibile presentare la candidatura entro il 20 giugno 2020.