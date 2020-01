Open day alberghiero Petronio, la scuola dell’avvenire

Grande successo per l’ Open day dell’ Ipseoa Petronio di Pozzuoli. L’ Istituto del territorio flegreo, guidato da Filippo Monaco, una scuola che risponde pienamente ai nuovi bisogni di formazione e professionalizzazione nel settore turistico-alberghiero e ristorazione, ha aperto le porte della sede di Pozzuoli venerdì 10 dicembre per presentare la “gustosa” offerta formativa del prossimo anno scolastico 2020/2021. Un “assaggio” delle future prospettive lavorative dei nostri giovani, nel fornire strumenti culturali e professionali con interessanti prospettive di carriera: chef, maitre, room division o food and beverage manager, direttori di hotel, ma anche esperti in catering, banquteing, pasticceria, ristorazione moderna, organizzazione congressuale sono solo alcuni esempi di traguardi professionali . Cinque gli indirizzi di studio, enogastronomia settore cucina, opzione pasticceria prodotti dolciari, artigianali e industriali, settore servizi di sala e vendita, ospitalità e accoglienza turistica, pesca commerciale e produzioni ittiche. Le famiglie interessate all’avvenire dei propri ragazzi, sono state accolte nella storica e suggestiva struttura scolastica di via San Gennaro ad Agnano, in un percorso tra saperi e sapori avvolgenti, organizzato in maniera impeccabile con un lavoro di squadra tra docenti, personale addetto e studenti in azione alla reception, nel bar accademico “il caffè del Petronio”, nelle cucine e sale dell’ Istituto. L’evento segue l’open day organizzato il 16 dicembre 2019 nella sede centrale del Petronio a Monteruscello in Via Matilde Serao. Al Petronio, una strada per ogni passione, porta per l’avvenire ed il lavoro delle future generazioni.