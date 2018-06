Open Day di Boeing a Napoli con la console Countryman

L’Aerospazio campano e la rete diplomatica coadiuvata dal Condolato Usa per il Sud Italia con sede a Napoli . il Console Generale Mary Ellen Countryman e la rivista Atenenapoli sono lieti di accogliere dal giorno 11 Giugno 2018 il rituale dell’Open Day Boeing , leader mondiale del settore aerospaziale. E’ nota la passione con la quale gli Usa continuano ad investire tecnologia, management e produttività al sud e in particolare negli stabilimenti Leonardo Company , Divisione Aerostrutture, di Pomigliano, Nola, Foggia e Grottaglie. La Boeing e i suoi partner interverranno alla terza edizione del Boeing Open Day organizzato per la mattinata dell’11 giugno (ore 9,30) a Napoli nell’Aula Magna di Ingegneria a Fuorigrotta dalla testata universitaria Ateneapoli in collaborazione con l’Università Federico II e l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Accesso libero fino ad esaurimento posti.

Durante l’iniziativa, aperta a studenti e laureati di qualsiasi settore, i manager delle aziende partecipanti illustreranno le novità del settore e si renderanno disponibili per approfondimenti ed eventuali colloqui. Nella mattinata, inoltre, studenti e laureati potranno presentare alle aziende presenti, in un tempo massimo di 2 minuti, idee e proposte mirate per il settore aerospaziale, spaziando dai materiali alla logistica. Le proposte saranno poi valutate ed eventualmente approfondite con le aziende.

Idee – Gli interessati alla presentazione di idee devono prenotare l’intervento inviando, entro il 7 giugno, una email con i riferimenti telefonici ed il titolo dell’idea all’indirizzo segreteria@ateneapoli.it.

Curricula – Gli interessati ai colloqui con le aziende del settore aerospaziale devono anticipare il curriculum all’indirizzo: segreteria@ateneapoli.it.