Open Day di “OggiScuola” per l’orientamento ai prossimi concorsi della Scuola,

Sabato 12 Ottobre 2024, ore 10:00-13:00, presso la Biblioteca Comunale Antoniana di Ischia Porto (Via Rampe Sant’Antonio n. 2) si terrà l’Open Day di “OggiScuola” per l’orientamento ai prossimi concscuolacronacheorsi della Scuola, alle prove di accesso al X Ciclo del TFA per il Sostegno ed ai corsi formativi INDIRE. L’evento è progettato in collaborazione con l’Università Telematica “Giustino Fortunato” e con il Patrocinio della citata Università e del Comune di Ischia.

L’obiettivo principale dell’Open Day è quello di fornire informazioni utili sui prerequisiti di accesso e sulle prove concorsuali. Infatti, Docenti esperti e formatori di “OggiScuola” interverranno con relazioni sui contenuti delle prove sia del futuro concorso che del TFA per il sostegno, focalizzando l’attenzione sulle seguenti aree tematiche: psicopedagogica e didattica, normativa essenziale, quesiti sulle competenze linguistiche e comprensione del testo. Antonio Scarpellino – Segretario Generale FederIstruzione, farà il punto sulle novità normative in materia concorsuale ed i percorsi formativi per il sostegno organizzati dall’INDIRE; Fabrizio Perrella – Già Vicedirettore Generale USR Campania, illustrerà una sintetica rassegna della normativa essenziale da conoscere in funzione concorsuale; Vincenzo Scarpellino – Responsabile Formazione “OggiScuola”, fornirà un quadro d’insieme sui saperi dell’area psicopedagogica e didattica e sulle caratteristiche delle prove di accesso al TFA di Sostegno; Giovanna Callegari – Docente esperta di test concorsuali, infine, introdurrà le caratteristiche generali dei quesiti relativi alle competenze linguistiche e di comprensione del testo.

Come si può facilmente dedurre dal tono delle relazioni, più che un “classico” Open Day, l’appuntamento di Ischia può definirsi un vero e proprio seminario al quale presenzieranno anche rappresentanti degli Enti Locali, il Sindaco di Ischia Vincenzo Ferrandino, Gianluca Trani – Presidente del Consiglio Comunale di Ischia; Gennaro Rispoli – Responsabile Centro di Orientamento Universitario “Giustino Fortunato” dell’Isola d’Ischia; Paolo Palumbo – Delegato alle attività di orientamento, placement e public engagement dell’Università Giustino Fortunato.

L’ Open Day del 12 ottobre, inoltre, costituisce il primo di una serie di incontri programmati sul territorio regionale che testimonia il costante impegno formativo di “OggiScuola” in favore dei precari e di tutti coloro che aspirano all’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado. Ovviamente, sono invitati a partecipare non solo i precari e gli aspiranti docenti, ma anche coloro che, pur vivendo già le dinamiche scolastiche, intendono aggiornarsi sulle ultime novità in materia di reclutamento, novità che spesso sono annunciate ma non sempre sono ben chiarite ai tanti che si interessano del mondo della Scuola.