Open-F@b 2020, oltre l’emergenza: contest internazionale di idee e prodotti

Bnp Parisbas lancia il contest internazionale Open-F@b Call4Ideas 2020, per promuovere la ricerca di idee, prodotti e soluzioni che consentano di andare oltre l’emergenza legata al Covid-19 e di rispondere ai bisogni emersi e che emergeranno dai nuovi stili di vita e dalle nuove priorità.L’edizione 2020 della competizione è dedicata al “Next Normal”, per sottolineare il concetto di “nuova normalità”, una miscela di crisi, cambiamento e opportunità, in cui le tecnologie digitali svolgeranno un ruolo fondamentale. Il bando è alla ricerca dei migliori progetti di trasformazione e impatto sociale in una delle seguenti aree tematiche: Health, Digital Life, Welfare, Home, Mobility, Security, Savings.

Open-F@b Call4Ideas consente ai vincitori di intraprendere un percorso di Open Innovation volto ad integrare competenze assicurative, servizi e tecnologia al fine di migliorare la qualità della vita delle persone.

I vincitori saranno affiancati dal team R&D di BNP Paribas Cardif nello sviluppo e nella concretizzazione del loro progetto.

Le proposte progettuali dovranno essere inviate entro il 30 settembre 2020.