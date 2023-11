VALTOURNENCHE (ITALPRESS) – Corre veloce la connessione alla Coppa del Mondo di sci di Cervinia. Open Fiber, principale operatore italiano per la realizzazione delle reti in fibra ottica, ha rinnovato l’accordo con Matterhorn Cervino Speed Opening per portare la banda larga a supporto delle discese in programma sulla Gran Becca dall’11 al 19 novembre.

