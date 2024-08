Open Fiber, completato il progetto per il cablaggio Ftth a Cetara e Vietri sul Mare

Open Fiber ha completato i lavori a Cetara e Vietri sul Mare sulla costiera amalfitana per il “Piano Italia a 1 Giga”, il progetto di digitalizzazione finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E’ quanto si legge in una nota del gruppo di infrastrutture di telecomunicazione. L’intervento nei due centri è consistito nel cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home, la fibra ottica fino a casa) di circa 1.100 civici distribuiti sul territorio che corrispondono a oltre duemila unità immobiliari comprendenti abitazioni, attività commerciali, imprese e in particolare strutture ricettive.

Il “Piano Italia a 1 Giga” rientra nei piani di intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del PNRR, e attuato da Infratel Italia. Open Fiber – sottolinea la nota – si è aggiudicata complessivamente 8 lotti in gara, per un totale di 3.881 comuni in 9 regioni: Puglia, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Sicilia, Toscana e Veneto.