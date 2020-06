Open Fiber: Enel, ricevuta offerta non vincolante da Macquarie per 50%**

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – Il Cda di Enel, il 10 giugno, “ha ricevuto un’informativa in merito ad un’offerta non vincolante presentata da parte di Macquarie Infrastructure Real Asset, avente ad oggetto l’acquisizione da parte di Mira, in tutto o in parte, del 50% del capitale di Open Fiber posseduto da Enel”. Lo rende noto l’Enel in un comunicato in merito ad alcune indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa. Il Cda “ha preso atto dell’informativa ricevuta, rimanendo in attesa di essere aggiornato circa i successivi sviluppi”.