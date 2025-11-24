Open House Modula 2025: due giornate dedicate all’innovazione

10–11 dicembre 2025 – Fiorano Modenese (MO) e Salvaterra di Casalgrande (RE)

Modula organizza un evento esclusivo rivolto ai professionisti del Sud Italia, con l’obiettivo di approfondire le tecnologie per lo stoccaggio automatico e presentare da vicino i processi produttivi 100% Made in Italy.

L’Open House Modula 2025 offre un’occasione concreta per analizzare trend, soluzioni e modelli organizzativi dell’intralogistica moderna direttamente all’interno dei siti operativi dell’azienda.

Focus tecnologico: Flexibox, Experience Centre e produzione digitale

La prima parte dell’evento si svolgerà presso lo stabilimento di Fiorano Modenese, dove i partecipanti potranno approfondire il funzionamento delle principali soluzioni Modula, tra cui la nuova Modula Flexibox, progettata per ottimizzare la gestione dei materiali con un approccio modulare, scalabile e ad alta efficienza energetica.

Attraverso un percorso guidato nell’Experience Centre, sarà possibile osservare dal vivo le applicazioni pratiche dei sistemi di stoccaggio verticale, analizzando vantaggi in termini di:

riduzione delle superfici occupate

aumento della produttività

precisione nella gestione del picking

integrazione con software gestionali e sistemi di fabbrica

Produzione 4.0 e controllo totale della filiera

Nella seconda parte della giornata, l’evento si sposterà a Salvaterra di Casalgrande, dove Modula realizza i propri magazzini automatici.

La visita agli stabilimenti industriali consentirà ai professionisti di analizzare da vicino:

l’organizzazione della supply chain interna

le linee di lavorazione automatizzate

i sistemi robotizzati di assemblaggio

le tecnologie digitali utilizzate per il controllo qualità

l’approccio industriale volto alla piena tracciabilità dei componenti

Un percorso che mette in evidenza il modello produttivo Made in Italy di Modula, basato su digitalizzazione avanzata, capacità di customizzazione e monitoraggio continuo delle performance.

Networking tecnico e confronto professionale

Per tutta la durata dell’evento saranno presenti gli Area Manager Modula, disponibili per sessioni di confronto dedicate.

I partecipanti avranno modo di discutere applicazioni reali, esigenze operative e possibili integrazioni nei propri contesti aziendali.

Il programma prevede inoltre momenti informali sul territorio, utili per consolidare il networking tra figure tecniche e decisionali provenienti da settori differenti.

L’Open House Modula è rivolto a chi desidera aggiornarsi su soluzioni concrete per migliorare efficienza, tracciabilità e organizzazione dei flussi interni della propria logistica aziendale.

Un appuntamento da non perdere per scoprire come ottimizzare al meglio i propri processi.

La partecipazione comprende visite tecniche, pasti e pernottamento, mentre rimane escluso il viaggio A/R.

