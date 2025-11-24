Open House Modula 2025: due giornate dedicate all’innovazione

10–11 dicembre 2025 – Fiorano Modenese (MO) e Salvaterra di Casalgrande (RE)
Modula organizza un evento esclusivo rivolto ai professionisti del Sud Italia, con l’obiettivo di approfondire le tecnologie per lo stoccaggio automatico e presentare da vicino i processi produttivi 100% Made in Italy.
L’Open House Modula 2025 offre un’occasione concreta per analizzare trend, soluzioni e modelli organizzativi dell’intralogistica moderna direttamente all’interno dei siti operativi dell’azienda.
Focus tecnologico: Flexibox, Experience Centre e produzione digitale
La prima parte dell’evento si svolgerà presso lo stabilimento di Fiorano Modenese, dove i partecipanti potranno approfondire il funzionamento delle principali soluzioni Modula, tra cui la nuova Modula Flexibox, progettata per ottimizzare la gestione dei materiali con un approccio modulare, scalabile e ad alta efficienza energetica.
Attraverso un percorso guidato nell’Experience Centre, sarà possibile osservare dal vivo le applicazioni pratiche dei sistemi di stoccaggio verticale, analizzando vantaggi in termini di:
- riduzione delle superfici occupate
- aumento della produttività
- precisione nella gestione del picking
- integrazione con software gestionali e sistemi di fabbrica
Produzione 4.0 e controllo totale della filiera
Nella seconda parte della giornata, l’evento si sposterà a Salvaterra di Casalgrande, dove Modula realizza i propri magazzini automatici.
La visita agli stabilimenti industriali consentirà ai professionisti di analizzare da vicino:
- l’organizzazione della supply chain interna
- le linee di lavorazione automatizzate
- i sistemi robotizzati di assemblaggio
- le tecnologie digitali utilizzate per il controllo qualità
- l’approccio industriale volto alla piena tracciabilità dei componenti
Un percorso che mette in evidenza il modello produttivo Made in Italy di Modula, basato su digitalizzazione avanzata, capacità di customizzazione e monitoraggio continuo delle performance.
Networking tecnico e confronto professionale
Per tutta la durata dell’evento saranno presenti gli Area Manager Modula, disponibili per sessioni di confronto dedicate.
I partecipanti avranno modo di discutere applicazioni reali, esigenze operative e possibili integrazioni nei propri contesti aziendali.
Il programma prevede inoltre momenti informali sul territorio, utili per consolidare il networking tra figure tecniche e decisionali provenienti da settori differenti.
L’Open House Modula è rivolto a chi desidera aggiornarsi su soluzioni concrete per migliorare efficienza, tracciabilità e organizzazione dei flussi interni della propria logistica aziendale.
Un appuntamento da non perdere per scoprire come ottimizzare al meglio i propri processi.
La partecipazione comprende visite tecniche, pasti e pernottamento, mentre rimane escluso il viaggio A/R.