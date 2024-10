Open House Napoli, all’Acen giovedì 10 la presentazione del VI festival dell’Architettura

Giovedì 10 ottobre alle ore 11 nella sede Acen alla Riviera di Chiaia Palazzo Ruffo della Scaletta) si terrà la conferenza stampa di presentazione della VI edizione di Open House Napoli, il festival dell’Architettura in programma il 18, 19 e 20 ottobre 2024.

Come ogni anno, Open House Napoli aprirà le porte di oltre 150 luoghi di straordinario interesse architettonico, spesso non accessibili al pubblico. Tra centro e periferie, dagli spazi istituzionali alle residenze private, dagli edifici del passato ai cantieri della città di domani: tre giorni di visite guidate gratuite alla scoperta dell’immenso patrimonio della città raccontato dagli oltre 400 volontari coinvolti. Al termine della conferenza, visita guidata in anteprima al Palazzo Ruffo della Scaletta, uno tra gli oltre 150 spazi da scoprire in questa nuova edizione del Festival.

Dopo il saluto di benvenuto di Angelo Lancellotti, presidente Acen, e l’introduzione di Stefano Fedele e Alessandra Thomas, direttori di Open House Napoli, intervengono Laura Lieto, vicesindaco e assessore all’Urbanistica del Comune di Napoli, Luca Trapanese, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, Umberto De Gregorio, presidente Eav, Maria Corbi, responsabile del Patrimonio artistico Anm, Ornella Zerleng, direttrice del Diparimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”