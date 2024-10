Open House Napoli per il rilancio dell’ex Mercato ittico

Verso la restituzione alla città dell’ex mercato ittico di Luigi Cosenza in piazza Duca degli Abruzzi, nell’area orientale di Napoli. Open House Napoli , il festival diffuso di Architettura alla scoperta di luoghi spesso non accessibili, si chiude oggi con una visita straordinaria al cantiere del sito (in due turni, ore 11,00 e ore 12,00 per un massimo di 20 persone) a cura di Andrea Cosenza, nipote di Luigi Cosenza. Si tratta di un primo passo, sottolineano gli organizzatori, verso la nuova vita di un bene realizzato nel 1929 dall’allora giovanissimo progettista. L’edificio rappresenta l’ingresso della modernità architettonica razionale nella città. Il progetto di riqualificazione e restauro dell’ex mercato ittico, raccontato dal fotografo Mario Ferrara, è anche un intervento strategico inserito all’interno del progetto di rigenerazione urbana del Parco della Marinella. Commissionato dal Consorzio Cooperative di commercianti ittici, l’ex Mercato Ittico si staglia lungo il lungomare partenopeo e sorge in un’area del litorale orientale della città nei pressi dell’antica Porta del Carmine. Tra le proposte della giornata conclusiva del festival anche nuove visite al Palazzo della Provincia (ora Città Metropolitana di Napoli) in Piazza Matteotti: quattro i turni dalle 9,30 alle 12,30 con ingresso gratuito e senza prenotazione.