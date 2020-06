“Open NoiPa”, ecco il contest lanciato dal Mef: caccia alle soluzioni hi-tech

Al via le candidature per Open NoiPA – Call4Innovation, un’iniziativa promossa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) per l’individuazione di soluzioni tecnologiche e innovative in ambito Risorse umane (HR), Amministrativo e Data Management.

NoiPA è infatti lo shared service center che eroga servizi HR (intesi in senso ampio) con più utenti al mondo, ponendosi come infrastruttura immateriale nazionale, riconosciuta da AgID, nella gestione del personale centrale e periferico della Pubblica Amministrazione.

Le soluzioni tecnologiche proposte dovranno essere finalizzate a innovare i servizi del catalogo di NoiPA ed i processi sottostanti; proporre strumenti e servizi che valorizzino il patrimonio informativo di NoiPA.

A titolo esemplificativo, le proposte potranno riguardare tematiche come: performance management, formazione, payroll, comunicazione interna, employee satisfaction, back office HR, welfare, data analysis, big data, data protection.

Per i partecipanti selezionati ed ammessi al percorso, l’iniziativa è articolata in fasi e prevede una valutazione progressiva dei progetti

L’iniziativa è riservata a start-up e Pmi innovative, iscritte negli appositi registri speciali delle Camere di Commercio.

Per il vincitore è previsto un riconoscimento di 5.000 euro.

La scadenza per le candidature è il 21 giugno 2020.