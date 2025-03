“Open Outdoor Experiences” al via a Paestum: focus su sostenibilità e aree protette

Prende il via domani, venerdì 28 marzo, al Next di Paestum (Salerno) “Open Outdoor Experiences – Salone delle Attività all’Aria Aperta”, una tre giorni che intende accendere i riflettori sul patrimonio naturalistico e culturale italiano mediante un nuovo concetto di fruizione turistica basato sulla sostenibilità e accessibilità dei luoghi. Legambiente sarà presente con uno stand e con tre workshop sulla valorizzazione e l’importanza delle Aree Protette. Il primo appuntamento si svolgerà domani 28 marzo alle 12 Sala Ischia dal titolo “Aggiornare la Legge regionale per le aree protette per rilanciare il sistema di tutela e valorizzazione della natura in Campania”. Doppio appuntamento sabato 29 marzo: alle, sempre in 12 Sala Ischia, “Trent’anni di natura protetta: dai Parchi al progetto APE – Appennino Parco d’Europa”; alle 16 all’Open Space Cilento incontro dal titolo “L’impegno di Legambiente per la fruizione sostenibile della fascia costiera: dalla Guida blu al progetto Life Agreenet”.

Agli incontri parteciperanno rappresentanti di Legambiente Campania e Legambiente Nazionale, Istituzioni, Enti, Aziende e sarà l’occasione di potersi confrontare con i diversi operatori presenti e partecipare ad un incontro tenuto da specialisti del settore per approfondimenti tecnico scientifici. “Per le aree protette – commentano Mariateresa Imparato e Antonio Nicoletti, rispettivamente presidente regionale Legambiente e responsabile nazionale Aree Protette – invochiamo da tempo un radicale cambiamento, a partire proprio dai Parchi e dalle riserve regionali che attendono da tempo un reale rilancio per emergere dal generale anonimo in cui si trovano. Non piccoli aggiustamenti, dunque, ma interventi robusti per garantire più dinamismo e affermare la ‘pratica del parco’ nei loro territori perché al momento troppi parchi regionali sono poco incisivi e lontani dalle per cui sono nati In questi ultimi anni la riduzione dei finanziamenti regionali, la mancanza di personale, la precarizzazione della governance e l’utilizzo disinvolto dei commissariamenti hanno messo a rischio lo stesso funzionamento ordinario delle aree protette regionali, e troppo spesso gli adempimenti fissati dalle direttive comunitarie sono stati disattesi”.

Le aree protette regionali campane, proseguono Imparato e Nicoletti, “sono rimasti per troppo tempo una incompiuta, perché mancavano governance adeguata, con poche risorse ordinarie in grado di garantire piante organiche stabili, una pianificazione ordinaria e una programmazione condivisa con i territori. In occasione dell’appuntamento di Paestum, dove festeggeremo anche i 30 anni dell’istituzione del Parco del Vesuvio e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e del progetto APE, Appennino Parco d’Europa- concludono i due rappresentanti di Legambiente – presenteremo delle proposte per il rilancio delle aree protette in Campania che deve passare necessariamente da una rinnovata centralità che devono assumere nelle attività di tutela del capitale naturale, per il sostegno allo sviluppo sostenibile per le comunità locali a partire da quelle più interne e marginali. Coniugare le strategie di conservazione della biodiversità con le opportunità che offrono le attività di settori economici che hanno un grande rilievo per l’economia della Campania (agricoltura, allevamento, pesca, foreste, turismo, artigianato, produzioni tipiche…) deve essere la scommessa che si può vincere”.