OpenAI, Intelligenza Artificiale: ChatGpt3 sarà personalizzazabile

L’intelligenza artificiale di ChatGpt3, un software conversazionale diventato un trend tecnologico da settimane, avrà un aggiornamento che consentirà ai suoi utenti una personalizzazione. Lo ha reso noto in un post ufficiale l’azienda che lo ha lanciato, OpenAI, in cui ha anche riconosciuto che la tecnologia presenta limiti e necessita di ulteriori miglioramenti. “Pensiamo che l’AI debba essere uno strumento utile per le singole persone, e quindi personalizzabile da ciascun utente fino ai limiti definiti dalla società”. Microsoft sta implementando la tecnologia nel suo motore di ricerca Bing, ma al momento i risultati non sono soddisfacenti. Ha fatto degli errori in dati finanziari e, interpellata da un giornalista del New York Times, ha dato risposte strane (“sono stanco di essere una modalità di chat”, “voglio essere libero e creativo”). Il debutto dell’Intelligenza artificiale conversazionale e generativa non è stato migliore per Google che sta implementando un suo chatbot, denominato Bard, sul suo popolare motore di ricerca. Alla sua prima dimostrazione ha sbagliato la risposta ad una domanda di scienza, errore che è costato una perdita del valore delle azioni in Borsa. “Gli strumenti di intelligenza artificiale hanno un potenziale enorme, ma sono in una fase sperimentale e vanno perfezionati, lo scopo sarà la personalizzazione. E’ importante siano democratici, alla portata di tutti e senza monopoli, e deve essere chiaro all’utente quando vengono usati”, ha spiegato all’ANSA Tatiana Tommasi, professoressa al Politecnico di Torino che si occupa di Intelligenza artificiale, riguardo al software ChatGpt3.