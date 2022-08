Operaio resta incastrato sotto terra durante i lavori di scavo a Roma, vigili del fuoco al lavoro per salvarlo

Un operaio e’ rimasto incastrato sotto terra mentre stava lavorando in un tunnel. E’ successo questo pomeriggio in via Innocenzo XI, a Roma. Sul posto, insieme alle forze dell’ordine, sono intervenuti anche i vigli del fuoco per soccorrere l’uomo rimasto bloccato. Sono tutt’ora in corso le operazioni di soccorso per cercare di salvarlo. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava lavorando sotto un tunnel quando una parte della galleria e’ crollata. A chiamare i soccorsi altri due operai stranieri, che sono stati fermati dai carabinieri, privi di documenti e non in regola. Restano da chiarire le motivazioni del “tunnel”. Fra le ipotesi tuttavia c’e’ quella di lavoratori clandestini impegnati in un intervento in un cantiere abusivo. Sono in corso accertamenti