Operatori della ceramica artigianale: via al corso promosso da Sviluppo Campania

La Regione Campania, Assessorato alle Politiche Giovanili, di intesa con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della presidenza del Consiglio dei ministri, promuove attraverso Sviluppo Campania, il percorso formativo per il rilascio della qualificazione professionale di “Operatore della ceramica artigianale”, mediante il corso denominato “Operatore della ceramica artigianale”, volto a promuovere la formazione di una “nuova” classe di ceramisti campani. Il corso è destinato a 20 residenti campani di età compresa fra i 18 ed i 34 anni, in possesso del titolo attestante l’assolvimento dell’obbligo di istruzione; particolare attenzione sarà rivolta ai Neet, ossia a quei giovani non impegnati in attività lavorative, di studio o formazione; ai cittadini stranieri è inoltre richiesto il possesso dell’attestato di conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore all’A2 del Qcer, ad eccezione di quelli che abbiano conseguito un diploma d’istruzione in Italia.