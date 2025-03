Operazione della Dia in Puglia, confiscati beni per un milione di euro

BARI (ITALPRESS) – La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito una confisca di beni, per un valore di oltre 1 milione di euro. Il destinatario del provvedimento di prevenzione, un pregiudicato di Trinitapoli (BT), già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza e più volte condannato per reati in materia di stupefacenti, è stato ritenuto socialmente pericoloso, proprio negli anni in cui ha effettuato i rilevanti investimenti, oggi confiscati: 23 immobili, una impresa individuale operante nel settore agricolo e varie disponibilità finanziarie.

Le indagini patrimoniali esperite dalla DIA, condotte grazie agli strumenti offerti dal Codice Antimafia sotto la direzione della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, e condivise dal Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione di Bari, hanno permesso agli inquirenti di dimostrare la riconducibilità degli investimenti ad attività illecite.

