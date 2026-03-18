Operazione Talenti, nuovo avviso online: Federico II e Deloitte cercano 15 studenti

È online il bando per selezionare 15 studenti per la sesta edizione di Operazione Talenti, il progetto nato dalla collaborazione tra l‘Università degli Studi di Napoli Federico II e Deloitte che permette di conseguire una laurea triennale presso l’ateneo napoletano e al tempo stesso di avviare una carriera lavorativa in Deloitte.

Sarà possibile candidarsi fino al 26 giugno al seguente link: Operazione Talenti – Sesta edizione | Deloitte Italy. Per coloro che verranno selezionati i corsi previsti dall’Università degli Studi di Napoli Federico II sono ingegneria gestionale, ingegneria informatica, Economia e Commercio, Informatica e culture digitali e della comunicazione. “Il successo delle prime edizioni di Operazione Talenti è la migliore conferma che la direzione intrapresa è quella giusta. Il progetto integra formazione e placement, offrendo supporto concreto a studenti di talento che, altrimenti, rischierebbero di non esprimere appieno il loro potenziale – afferma Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II -. Crediamo fermamente che investire nelle giovani menti brillanti significhi investire nel futuro: per questo le accompagniamo nell’acquisizione delle competenze necessarie per trasformare le loro ambizioni in realtà, fornendo loro gli strumenti per affrontare con sicurezza le sfide del mondo del lavoro. Un percorso che portiamo avanti con passione e determinazione, e che continua a regalarci grandi soddisfazioni nei traguardi raggiunti finora”. “Operazione Talenti si conferma un progetto di successo, riconosciuto come vero e proprio asset dal mercato – dichiara Alessandro Mercuri, Technology & Transformation Leader di Deloitte Central Mediterranean -. A dimostrarlo sono anche i primi laureati che, grazie a un percorso di alternanza scuola- lavoro, hanno portato a compimento il loro percorso accademico costruendo al tempo stesso solide basi professionali”.