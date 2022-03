Operazione talenti, una chance per giovani diplomati: via alla seconda edizione del progetto Deloitte-Federico II

Prende il via la seconda edizione di Operazione talenti, il progetto promosso da Deloitte in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II che prevede un percorso formativo durante il quale giovani diplomati avranno la possibilità di conseguire una laurea triennale presso l’ateneo napoletano e al tempo stesso di avviare una carriera lavorativa in Deloitte. “Operazione talenti – dichiara Fabio Pompei, ceo di Deloitte Italia – è un’iniziativa nata grazie a una proficua collaborazione tra pubblico e privato. Ci auguriamo che venga replicata su tutto il territorio nazionale, in quanto rappresenta un prezioso strumento a disposizione dei giovani e del mondo imprenditoriale in un momento di profondo cambiamento delle dinamiche del lavoro. Con Operazione talenti il nostro network si pone l’obiettivo di ridurre la disoccupazione favorendo percorsi formativi di alto profilo, in linea con Impact for Italy, il nostro programma strategico con cui vogliamo contribuire a una crescita per l’Italia del futuro in cui innovazione e competitività si affianchino a inclusività e sostenibilità”. La seconda edizione conferma il contributo di Deloitte alla trasformazione digitale del Paese e in particolare del Mezzogiorno. In questo contesto si inserisce anche il consolidamento della presenza a Napoli e in Campania. Nel capoluogo Deloitte conta circa 325 persone presso la sede di Deloitte Consulting a Capodichino (di cui oltre 100 provenienti da Digita – l’Academy promossa sempre insieme all’Università degli Studi di Napoli Federico II) e più di 60 impiegate nella sede di Via Riviera di Chiaia nelle società del gruppo che si occupano di revisione e tax advisory. Per il Consulting si prevede di arrivare a quota 650 persone entro i prossimi tre anni.

“Vogliamo essere – aggiunge Alessandro Mercuri, amministratore delegato di Deloitte Consulting – facilitatori di competitività e crescita per il Paese,perché la formazione è fondamentale affinché le nuove generazioni possano acquisire le competenze per affrontare le esigenze del mercato del lavoro del futuro. Se vogliamo colmare il gap di competenze digitali rispetto al resto d’Europa, dobbiamo accelerare e puntare sempre di più sui giovani talenti, dando loro gli strumenti adeguati a stare al passo coi tempi”. “La prima edizione di Operazione talenti – continua Matteo Lorito, rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – è stata un successo. Per questo, insieme al nostro partner Deloitte, abbiamo deciso di rinnovare e ampliare un progetto che ha il pregio di unire placement e formazione professionalizzante, diritto allo studio e sostegno ai più meritevoli e talentuosi. E’ motivo di orgoglio offrire a ragazzi di comprovato talento, che altrimenti, probabilmente, non potrebbero esprimere al meglio le loro capacità, l’opportunità di studiare all’università e di essere avviati al mondo del lavoro grazie alla collaborazione tra la Federico II e la multinazionale Deloitte”. “E’ nelle nostre mission – spiega – puntare sui giovani, formarli per consentire loro di acquisire le competenze necessarie per rispondere adeguatamente alle esigenze del mercato del lavoro. Ci auguriamo di poter estendere la possibilità a un numero sempre più alto di beneficiari nelle future edizioni”.