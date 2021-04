Opere italiane, incentivi per la traduzione: bando aperto fino al 7 maggio

C’è tempo fino al 7 maggio per presentare le candidature per il bando 2021 della Farnesina che eroga contributi finanziari per promuovere e diffondere all’estero opere editoriali e cinematografiche italiane. La Farnesina eroga due tipi di incentivi finanziari alla traduzione e al doppiaggio o sottotitolatura: un contributo alla traduzione di un’opera non ancora pubblicata e alla produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive; e un premio a un’opera già tradotta. Le candidature vanno presentate annualmente agli Istituti Italiani di Cultura oppure, nei Paesi dove non è presente un Istituto, alle rappresentanze diplomatiche e consolari, secondo le procedure stabilite dal bando, che è disponibile su ‘Italiana’, il nuovo portale della Farnesina per la promozione della cultura italiana all’estero.