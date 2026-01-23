Opere pubbliche, l’allarme di Federcepicostruzioni: Serve una riforma subito

Le procedure autorizzative lente e complesse, unite ai tempi eccessivi per la realizzazione delle opere pubbliche, stanno rallentando la crescita del Paese. In Italia servono in media 6-10 anni per completare un’infrastruttura, mentre in Germania, Francia e Paesi Bassi ne bastano 3-5. Il problema non è la capacità delle imprese, ma la lentezza strutturale del sistema amministrativo.
Il confronto europeo: più tempo tra carte che tra cantieri
Oltre il 50% del tempo totale necessario per un’opera non è assorbito dal cantiere, ma da programmazione, progettazione, autorizzazioni, gare, ricorsi e chiusure amministrative. La disciplina delle autorizzazioni resta complessa, tra conferenze di servizi, richieste di integrazioni e contrasti tra amministrazioni. Il risultato: opere bloccate per anni, con costi crescenti per lo Stato e le imprese e pesanti ricadute sui territori.
L’impatto economico: non è costruire, ma decidere
Quando un’infrastruttura strategica resta ferma, l’intera filiera produttiva — imprese, lavoratori, professionisti, fornitori — subisce rallentamenti, riducendo occupazione, investimenti e competitività. La lentezza cronica imbriglia l’economia italiana, impedendo che gli investimenti pubblici producano pienamente effetti reali.
Appalti, serve una riforma strutturale
Il Pnrr ha introdotto semplificazioni, ma senza una riforma stabile i ritardi cronici rischiano di tornare. Federcepicostruzioni sottolinea la necessità di procedure digitalizzate, responsabilità chiare e criteri di proporzionalità, in modo che un eventuale no sia sempre accompagnato da indicazioni concrete per rendere realizzabile l’opera. Ridurre di un anno i tempi amministrativi vale più di qualsiasi incentivo economico.
Le cinque proposte di Federcepicostruzioni
-
Un solo decisore responsabile per opera
Nomina di un Responsabile Unico di Decisione (RUD) con potere di sintesi e chiusura dei procedimenti, responsabilità chiara su tempi e risultati.
-
Tempi certi e perentori per pareri e autorizzazioni
Termini vincolanti per tutti i pareri, silenzio-assenso reale non aggirabile, stop alle richieste reiterate di integrazioni.
-
Progettazione completa prima della gara
Gare solo con progetto esecutivo validato; fondo nazionale per rafforzare la progettazione pubblica, riduzione delle varianti.
-
Ricorsi rapidi e filtrati
Filtro stringente di ammissibilità, decisione cautelare entro 30 giorni, stop ai ricorsi dilatori.
-
Pagamenti certi e automatici
Pagamenti entro 30 giorni, interessi e penali automatiche per la PA inadempiente.
Governance chiara per far ripartire l’economia
«Federcepicostruzioni chiede a Governo e Parlamento di trasformare le misure sperimentate con il PNRR in una riforma stabile, con governance chiara, responsabilità definite e regole semplici», commenta il presidente nazionale Antonio Lombardi. «Sbloccare la burocrazia significa rimettere in moto l’edilizia e, con essa, l’intera economia del Paese».