Opere, tante icone della cultura pop libere dal copyright: ci sono anche Pluto e Betty Boop

Dal primo gennaio di quest’anno, tante icone della cultura pop sono ufficialmente libere. Dopo 95 anni di copyright, personaggi, film, libri e canzoni nati nel 1930 possono essere usati da chiunque senza chiedere permessi.

La notizia più eclatante riguarda Betty Boop, la ragazza con gli occhi grandi e la voce da bambina che ha fatto impazzire gli anni Trenta. Da oggi la sua prima versione può essere riutilizzata liberamente, anche se i marchi registrati restano intoccabili (quindi niente merchandising selvaggio).

Stesso discorso per Blondie, la bionda più famosa dei fumetti dell’epoca, e per ben nove cortometraggi di Topolino del 1930. In più arriva nel pubblico dominio anche Pluto, che in quei corti faceva le sue prime comparse.

Sul fronte letterario, il 2026 regala parecchi classici. Entrano nel club del pubblico dominio I primi gialli di Nancy Drew, la giovane detective che ha cresciuto generazioni di lettrici. Il falcone maltes di Dashiell Hammett, con il detective Sam Spade che diventa finalmente riutilizzabile. Il debutto di Miss Marple, la mitica vecchietta investigatrice creata da Agatha Christie. E poi “Mentre morivo” di William Faulkner, capolavoro del modernismo americano.

Tra i film liberati ci sono titoli che hanno fatto la storia: “Animal Crackers” dei Marx Brothers, “L’angelo azzurro” con Marlene Dietrich, e due pellicole che vinsero l’Oscar come miglior film: “Niente di nuovo sul fronte occidentale” e “Cimarron”. Anche “King of Jazz” entra nella lista.

La musica non è da meno. Brani celebri come “Georgia on My Mind” e “Dream a Little Dream of Me” diventano liberi, insieme a diverse canzoni dei fratelli Gershwin. Ma c’è di più: le registrazioni audio del 1925 di leggende come Louis Armstrong e Bessie Smith finalmente possono circolare senza vincoli.

In pratica, da oggi creativi, artisti, registi e chiunque abbia un’idea può prendere questi personaggi, storie e canzoni e farci quello che vuole. Remix, parodie, rivisitazioni, sequel non autorizzati: tutto è possibile. L’unico limite restano i marchi registrati, che impediscono di sfruttare commercialmente certi loghi e nomi in modo ingannevole.