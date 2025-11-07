Opeth e Marillion infiammano il Beats of Pompeii 2026: annunciata la seconda data per la band britannica

Pompei si prepara a un’estate di fuoco nel segno del grande rock. Dopo l’annuncio dell’arrivo degli Opeth, la storica band svedese simbolo del prog metal più sofisticato e visionario, in programma il 10 luglio 2026 all’Anfiteatro degli Scavi, arriva anche un’altra notizia destinata a far impazzire i fan: i Marillion, dopo aver mandato sold out in pochi minuti la data del 25 luglio, aggiungono un secondo concerto, domenica 26 luglio, sempre nella stessa location e in esclusiva italiana per B.O.P. – Beats of Pompeii.

I biglietti per entrambe le date saranno in vendita su ticketone.it:

– Opeth, da lunedì 10 novembre alle ore 11

– Marillion, già in vendita da lunedì 3 novembre alle 14.

Dopo due anni consecutivi di sold out con il Marillion Weekend di Padova, la band britannica simbolo del progressive rock torna dunque in Italia per un evento unico e irripetibile, in un luogo leggendario dove musica, storia e suggestione si fondono in un’esperienza senza paragoni.

Marillion: due serate esclusive a Pompei

Con oltre 40 anni di carriera, 30 milioni di dischi venduti e un seguito internazionale senza pari, i Marillion, guidati dal carismatico Steve Hogarth, sono pronti a scrivere una nuova pagina nella storia del rock progressivo.

Il doppio appuntamento del 25 e 26 luglio 2026 sarà un concerto-evento pensato per il pubblico italiano e internazionale, con una scaletta speciale che ripercorrerà i grandi classici e i momenti più intensi del repertorio della band.

L’intero concerto sarà inoltre filmato per diventare un album ufficiale e un Blu-ray movie, che includerà il best of dello show in uno spettacolare montaggio audio-visivo.

Reduce dall’ultimo album di inediti An Hour Before It’s Dark (2022), accolto con entusiasmo da critica e pubblico, la band conferma la propria vitalità artistica e coerenza sonora, capace di mantenersi autentica e fedele alle origini pur continuando a evolversi.