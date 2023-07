Sanità, Opi Napoli a Piantedosi: Forze dell’ordine in ospedali di frontiera

“L’Ordine delle professioni infermieristiche di Napoli esprime piena solidarietà ai colleghi infermieri del pronto soccorso dell’Ospedale di Giugliano”, si dice in una nota diffusa a firma di Teresa Rea, presidente Opi Napoli. Infermieri terrorizzati, minacciati e aggrediti verbalmente, ma fortunatamente solo sfiorati dalla furia barbara di chi ieri sera ha devastato il reparto d’emergenza con gravi danni alle attrezzature mediche (flebo, carrelli, materiali bombole d’ossigeno) e non, come scrivanie, computer e stampanti. “L’Opi Napoli chiederà formalmente al ministro dell’Interno Piantedosi il rispetto degli impegni assunti sulla presenza di presìdi delle forze dell’ordine negli ospedali più esposti, come quello di Giugliano in Campania e Villa Betania”, continua la nota. “E apprezza il perentorio intervento del Presidente della Regione Vincenzo De Luca sia per la solidarietà espressa agli infermieri e al personale sanitario tutto, sia per essere prontamente intervenuto a sostegno delle nostre richieste presso il Prefetto e il Questore di Napoli. Quella di Giugliano – ha detto infine la presidente Opi Napoli Teresa Rea – è solo l’ultimo in ordine di tempo di una serie di violenze e di atti vandalici contro la sanità pubblica. Solo qualche giorno fa, le stesse scene si sono purtroppo verificate anche al pronto soccorso di un altro ospedale di frontiera come Villa Betania, per il quale muoveremo gli stessi passi presso il ministero”.