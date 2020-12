Opportunità di collaborazione tra Italia e Emirati Arabi

Le opportunità di collaborazione tra Italia ed Emirati Arabi Uniti nel settore della gestione del ciclo dell’acqua sono state al centro del quinto webinar organizzato dall’Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi di cui l’Ambasciatore Nicola Lener, in collaborazione con la Khalifa University for Science and Technology e la Dubai Future Foundation nel quadro del progetto “Innov Italy UAE” come precisa il giornale Diplomatico .

Il webinar, moderato dal prof. Ernesto Damiani della Khalifa University, ha messo a confronto ricercatori ed imprese per uno scambio di esperienze e di informazioni sui rispettivi progetti.

Da parte italiana sono stati illustrati alcuni interessanti progetti di economia circolare: in particolare, l’ing. Antonio Giuliano di ENEA ha presentato uno studio per un progetto integrato per il riutilizzo delle acque reflue con il recupero di energia nell’area di Catania, mentre la dott. Caterina Jane Saracino di MM SpA (con un ufficio a Dubai) e Chiara Boccingher di A2A Ambiente SpA, hanno illustrato i progetti relativi al trattamento delle acque reflue dell’area di Milano, evidenziandone i risultati in termini di produzione di acqua per l’irrigazione e di risparmio energetico.

Da parte emiratina, l’ing. Rashid Aleem, presidente della multiutility dell’Emirato di Sharjah, ha evidenziato il forte interesse dell’azienda per soluzioni innovative per accrescere l’efficienza della gestione del ciclo dell’acqua e minimizzare i relativi consumi energetici, anche alla luce dell’aumento della domanda (fino al 50%) registratasi quest’anno a causa della pandemia.

In quest’ottica, la prof. Linda Zou della Khalifa University ha illustrato i risultati delle ricerche finalizzate all’incremento dell’efficienza degli impianti di desalinizzazione (dai quali proviene la quasi totalità dell’acqua prodotta negli EAU per usi residenziali ed industriali) ed all’incremento del riutilizzo delle acque reflue.

Tra gli strumenti finanziari per l’economia circolare, la dott. Anna Monticelli di Intesa Sanpaolo ha illustrato il Circular Economy Lab fondato dall’Innovation Centre del Gruppo bancario ed ha evidenziato il plafond di 6 miliardi di euro per il finanziamento di progetti di economia circolare nel quadriennio 2018-2021, tra i quali quelli rientranti nel MoU firmato nel gennaio scorso con il Ministero dell’Economia emiratino.

Il webinar è stato introdotto dall’Ambasciatore ad Abu Dhabi, Nicola Lener, che ha sottolineato il ruolo dell’innovazione tecnologica nel perseguimento dell’obiettivo dell’accesso all’acqua ed ai servizi sanitari nel quadro dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e l’attenzione che ad esso verrà riservata dall’Italia in occasione della prossima presidenza del G20 e della co-presidenza della COP26, anche per le sue connessioni con i consumi energetici e con il cambiamento climatico.