Opportunità di lavoro, Italia spaccata in due: dal Nord il 74% delle offerte, dal Sud solo il 10%

Il 2022 è stato un anno di ripresa per il mondo del lavoro: hanno trovato occupazione 334 mila persone e il tasso di occupazione ha raggiunto la percentuale record del 60,5%, recuperando così, la crisi legata alla pandemia che aveva portato la disoccupazione a due cifre e gli inattivi oltre ai 14 milioni di persone. Anche il lavoro in somministrazione fornisce dati incoraggianti: secondo le analisi di Jobtech (https://Jobtech.it), l’agenzia per il lavoro di nuova generazione, il secondo semestre dell’anno appena concluso ha registrato un aumento complessivo del 26% degli annunci di lavoro disponibili online rispetto alla prima parte dell’anno. Parallelamente, i dati dell’Osservatorio sul mercato del lavoro in somministrazione registrano un forte aumento, pari al 27%, del numero di persone in cerca di una nuova opportunità lavorativa.

UNA QUESTIONE DI GENERE – L’indagine, svolta da Jobtech su 60.000 utenti attivi sui portali verticali dell’agenzia nel secondo semestre del 2022, conferma quella che è ormai una costante italiana: sono le donne ad avere più difficoltà nel trovare un’occupazione. Sono sempre loro a cercare lavoro in misura maggiore rispetto agli uomini: ben il 64,8%, contro un 35,2% della compagine maschile. Il dato, che esaspera il risultato allarmante registrato nel primo semestre (63 vs 37%), conferma che l’aumento dell’occupazione del 2022 ha riguardato quasi solo gli uomini: c’è un problema di esclusione sociale delle donne dal mercato del lavoro che si è ormai cristallizzato – visto che la situazione è identica a quella del 2021. Le donne che cercano lavoro, oltretutto, sono più qualificate degli uomini, perlomeno se parliamo di titoli di studio: il 68,5% delle donne ha almeno un diploma, contro il 59,2% degli uomini. Guardando, invece, le differenze anagrafiche Jobtech rileva che sono i millennial a rappresentare la maggioranza di chi cerca lavoro: appartiene a questa fascia d’età il 41% del totale del campione; segue, con il 35,1%, la Generazione X (che raggruppa i nati tra il 1965 e il 1980). Non mancano, però, i più giovani: è membro della Generazione Z (nati a partire dal 1996) il 18,5%; i Baby boomer (nati dal 1950 al 1965), rappresentano solo il 4,9% del totale (percentuale comunque doppia rispetto ad un anno fa).

LA SITUAZIONE GEOGRAFICA – In fatto di opportunità lavorative e dinamismo occupazionale l’Italia, anche nel 2022, resta spaccata in due: nel secondo semestre dell’anno appena passato, il 74% degli annunci di lavoro online proveniva dal Nord Italia (rispettivamente il 42% dal Nord-Ovest e il 32% dal Nord-Est). Dal Centro solo il 16%, mentre dal Sud e Isole solo il 10%: una situazione, questa, pressoché immutata rispetto alle rilevazioni del 2021. Nel dettaglio, la Lombardia, con il 31,3%, si è confermata anche in questo secondo semestre la regione con il numero più alto di annunci di lavoro disponibili, seguita da Veneto (14,2%), Emilia Romagna (12,9%), Piemonte (8,8%) e Lazio (7,3%). Questa spaccatura del Paese si ripercuote anche sulla domanda di lavoro. Rapportando i dati con gli abitanti, le regioni con la popolazione più attivamente alla ricerca di lavoro sono state Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Di contro, quelle in cui si è meno cercato lavoro tramite i canali online sono state Campania, Sicilia e Calabria. La spaccatura Nord-Sud si conferma anche per quanto riguarda la competizione tra candidati: le regioni contraddistinte dai più alti rapporti tra annunci e candidature sono state Basilicata, Sicilia e Molise, mentre quelle dove c’è stata minor competizione su una singola offerta di lavoro – e quindi più chance di assunzione – sono state il Piemonte, l’Emilia Romagna e il Veneto. La media degli annunci di lavoro, in linea generale, mostra un andamento positivo in tutta la Penisola, con una media del +34% rispetto agli ultimi sei mesi del 2021. Sono le isole, Sardegna e Sicilia, le regioni che hanno registrato la più alta crescita di offerte di lavoro tra il secondo semestre del 2022 e il secondo semestre del 2021, rispettivamente del +58% e del +55%