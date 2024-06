Opportunità in Est Europa, a Caserta l’ambasciatore lituano incontra Pmi e rappresentanti delle istituzioni

La promozione e la valorizzazione della Campania ed in particolare dei territori della provincia di Caserta passano per una nuova tappa: l’incontro con il Governo della Lituania. Domani infatti l’Ambasciatore della Repubblica di Lituania, in Italia, Dalia Kreivienè farà visita nei luoghi istituzionali della provincia di Caserta. L’obiettivo è quello definire accordi commerciali e culturali e creare nuove opportunità per i protagonisti della vita economica e culturale dei due territori. L’iniziativa è stata attivata da Asso Artigiani Imprese Caserta, con il sostegno di molti Enti, fra cui il Comune di Caserta, la Prefettura di Caserta, il Distretto Aerospaziale della Campania, il Cira, Centro Italiano di ricerche aerospaziali, tutti uniti dalla condivisione di dare spazio e investire su iniziative mirate alla internazionalizzazione delle attività economiche. Il tour dell’ambasciatrice della Repubblica di Lituania, Dalia Kreivienè, farà tappa alla Prefettura di Caserta, al Comune di Caserta, al Cira e al Dac.

Insieme al oresidente del Dac, Luigi Carrino, la accoglieranno i rappresentanti di alcune aziende socie del Distretto Aerospaziale della Campania fra cui Leonardo, Geven, Ali, , BService Eng.