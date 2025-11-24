Opposizione russa non molla: Dasha e Yulia Navalnaya postano da Yale

Rispettivamente figlia e vedova del leader ucciso

Milano, 24 nov. (askanews) – Cartoline da Yale, per dire che l’opposizione russa non demorde. Dasha e Yulia Navalnaya, rispettivamente figlia e vedova del leader dell’opposizione russa Aleksey Navalny hanno assistito insieme a una partita di football americano nel week end, negli Stati Uniti dove Dasha sta studiando.Incessante l’attività di Yulia per portare avanti la causa del marito prosegue a colpi di post e iniziative. Lei è diventata la voce di molti dissidenti dell’attuale regime russo. Mentre Navalny è morto a febbraio 2024 in una colonia penale russa; un giorno prima della sua morte aveva scritto un post poetico su Instagram sull’amore che condivide con sua moglie.