Optima Italia, 2024 boom: ricavi per 368 mln (+33%) e utile di 4,3 mlm (+126%). Raggiunte 500 mila utenze

Un’azienda solida, che continua a crescere e a offrire servizi avanzati e di qualità, in grado di innovare il mercato e migliorare la vita dei propri clienti. Questa la fotografia che viene fuori dal bilancio 2024, appena approvato dall’Assemblea dei Soci di Optima Italia, in forte ascesa rispetto all’anno precedente.

La digital company, attiva nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni, ha chiuso il 2024 con ricavi pari a 368,6 milioni di euro, in crescita del 33% rispetto al 2023, con un Cagr (Compundend Annual Growth Rate) del 13% – negli ultimi 5 anni, a dimostrazione della sua capacità di generare valore e rafforzare la propria posizione di mercato.

Una solidità rappresentata anche dal significativo aumento dell’Ebitda, salito a 73,1 milioni di euro (+44%). Il patrimonio netto è cresciuto del 24%, passando da 16,6 milioni di euro al 20,5 milioni di euro.

La performance positiva ha coinvolto anche l’utile netto, salito del 126% a 4,3 milioni di euro.

Nel 2024 si è notevolmente ampliata anche la customer base di Optima: l’azienda ha raggiunto il mezzo milione di utenze in tutta Italia, con una cresciuta del 25% in un anno (l’incremento totale Energy+Telco è il 52%): di questi il 48% è rappresentato dalle famiglie (percentuale calcolata su CB Energy), il 52% dalle imprese. Oltre la metà dei clienti di Optima hanno sottoscritto più di un servizio, a testimonianza della convenienza e dell’affidabilità garantita.

L’azienda, presente in tutta Italia, conta oggi 292 dipendenti con una età media di 35 anni. È proprio per l’attenzione alla qualità delle condizioni di lavoro e al benessere dei propri dipendenti che Optima è stata definita negli anni la “Google del Meridione” e inserita tra le aziende più innovative del Sud Italia.

Prosegue inoltre il percorso Esg avviato dalla Società già da qualche anno, costantemente impegnato nel rendere le attività svolte sempre più allineate ai principi di sviluppo sostenibile. È stato appena approvato, insieme al bilancio d’esercizio, il Report di sostenibilità 2024, un utile strumento per integrare assiduamente la sostenibilità all’interno del modello di business, della strategia e della pianificazione della Società.

Fondata a Napoli, nel ’99, da Danilo Caruso e Alessio Matrone, con l’obiettivo di semplificare e migliorare concretamente la vita dei clienti, Optima fornisce luce, gas, internet, mobile e anche servizi di teleconsulto medico, assistenza h24, consulenza legale, prodotti per la mobilità sostenibile e per l’efficientamento energetico.

L’azienda è stata la prima in Italia in grado di fornire tutti i servizi realmente integrati: un unico interlocutore, un unico contratto, un solo numero di assistenza e un’unica app, per gestire e monitorare tutte le utenze.

Di recente, gli sforzi dell’azienda, volti al miglioramento continuo dei servizi, che coniughino qualità, efficienza ed economicità, e all’attenzione verso le esigenze del cliente, hanno permesso al servizio mobile di Optima, già il più economico presente sul mercato, di raggiungere importanti traguardi. Super Mobile Smart di Optima è stato infatti eletto Prodotto dell’Anno 2025 e inserito nella Top 5 della classifica Altroconsumo 2025, per trasparenza, tariffe e assistenza offerta.

Infine, nelle ultime settimane, Optima è stato il primo player energia a lanciare una polizza assicurativa di protezione contro i cambiamenti climatici, che prevede un indennizzo automatico, in bolletta, in caso di variazione straordinaria delle temperature. “Il 2024 è stato un anno di grande consolidamento e al tempo stesso di crescita, in cui abbiamo dimostrato che è possibile combinare solidità economica, innovazione e crescita – ha commentato Marco Realfonzo, ceo e cco di Optima Italia -. Superare il mezzo milione di utenze è un traguardo importante: la conferma che la nostra visione è solida, e che c’è spazio per crescere ancora. Guardiamo al 2025 con determinazione e una chiara strategia di sviluppo.”