Optima Italia, 5 milioni da Cassa Depositi e Prestiti per finanziare i piani di innovazione e di crescita

“Cassa Depositi e Prestiti ha sostenuto i piani di crescita di Optima Italia Spa attraverso un contratto di finanziamento di 5 milioni di euro, della durata di 72 mesi, assistito da Garanzia Italia di Sace”. L’annuncio in una nota: “Le risorse permetteranno di completare il piano di investimenti 2020-2022 destinato a finanziare l’innovazione e la crescita della società in Italia attraverso lo sviluppo di progetti di intelligenza artificiale, automazione e digitalizzazione dei processi aziendali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dell’azienda in favore di una maggiore competitività nel mercato domestico e internazionale”. E dunque: “Fondata a Napoli nel 1999, Optima Italia Spa è una società che nel 2019 ha registrato 285 milioni di euro di fatturato offrendo una piattaforma di servizi integrati nei settori dell’energia, telecomunicazioni e delle assicurazioni per imprese e privati. Il tratto distintivo è quello di proporre un’offerta integrata di molteplici servizi tra cui Luce, Gas, Telefono ed Internet in un’unica bolletta”.

Cdp ha fatto inoltre sapere che : “La solidità economica e patrimoniale del Gruppo ha permesso di affrontare gli impatti dell’emergenza Covid-19, consentendo di continuare nell’implementazione del Piano di investimenti finalizzato ad un’ulteriore crescita ed espansione, grazie anche alle risorse messe in campo da Cdp per contribuire alla ripartenza del Paese a seguito della crisi epidemiologica”. Andrea Volpe, Ad Optima Italia ha dichiarato: “Ringraziamo Cdp per la fiducia che ripone in Optima, per noi questo finanziamento è una grande opportunità di sviluppo. Siamo oggi più che mai tesi a costruire e crescere per contrastare il momento difficile globale che stiamo vivendo. La passione che ci muove da sempre per la tecnologia e l’innovazione, sarà un potente volano per migliorare la vita dei nostri clienti offrendo nuovi prodotti sempre più evoluti e digitali. Siamo decisi ad offrire l’esperienza d’uso più semplice e trasparente del mercato in relazione a servizi vitali quali Energia e Telco, con l’obiettivo di applicare il nostro know-how ventennale di semplificazione e miglioramento anche a nuovi ambiti quali la Salute, dove presto lanceremo una nuova piattaforma di servizi”.

Paolo Calcagnini, vicedirettore generale e chief business officer di Cdp ha così commentato: “Il supporto ad Optima Italia risponde alla volontà di CDP di sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno, affiancando le migliori Mid Cap votate all’innovazione attraverso investimenti in nuove tecnologie, che saranno alla base dello sviluppo e della ripresa economica del Paese. Negli anni, Optima è diventato uno dei leader nel suo mercato di riferimento. Questo ha consentito al Gruppo di intraprendere un percorso di costante crescita, che siamo sicuri proseguirà, nonostante l’attuale contesto emergenziale e anche grazie al nostro supporto”. E quindi Simonetta Acri, chief Mid Market Officer di Sace ha dichiarato: “Grazie alle risorse stanziate per Garanzia Italia supportiamo le aziende italiane in questa fase particolarmente complessa, permettendo loro di accedere alla liquidità necessaria per fare nuovi importanti investimenti e affrontare con successo le sfide odierne e future che richiedono sempre maggior specializzazione di prodotto e processi. Optima Italia, un’eccellenza del nostro Mezzogiorno, ha saputo interpretare al meglio i cambiamenti in atto mettendo al centro della propria attività l’innovazione e la digitalizzazione, fattori di resilienza e competitività, essenziale a innescare, anche grazie al sostegno di Sace, circoli virtuosi per la ripartenza dell’economia locale e nazionale”.