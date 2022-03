Optima Italia, chiude il 2021 in crescita ed entra nella top 20 delle aziende italiane con i bilanci più virtuosi

Optima Italia Spa, digital company italiana dell’energia e delle telecomunicazioni, chiude il 2021 con risultati solidi e in crescita.Il fatturato 2021 si attesta a quota 220 milioni di euro, con un risultato operativo EBITDA IAS di 43 milioni di euro.

Nel 2021 Optima Italia ha ricevuto il Premio Alta Onorificenza di Bilancio-Industria Felix, alla seconda edizione nazionale del Premio “Industria Felix – L’Italia che compete” organizzata dal Sole 24 Ore e dedicato alle eccellenze imprenditoriali che contribuiscono al progresso economico e al benessere sociale. La società è entrata nella top 20 delle aziende italiane con i bilanci più virtuosi, confermando su scala nazionale il Premio di giugno, dedicato alle migliori società campane.

“Sono risultati solidi, il mercato sta premiando il posizionamento unico di Optima, basato sulla nostra capacità di integrare servizi e semplificare la vita dei clienti con soluzioni tecnologiche proprietarie e di ultima generazione”, ha commentato Andrea Volpe, AD di Optima Italia. “In uno scenario deteriorato dalle restrizioni della pandemia e dalla grande volatilità del mercato dell’energia, i risultati del 2021 sono in miglioramento su tutti i KPI di cassa e redditività. Nel 2022 registriamo un ulteriore peggioramento del quadro internazionale, che sta portando ad una turbolenza e volatilità senza precedenti; in questo contesto stiamo ponendo massima attenzione alla gestione e calibrazione del parco clienti. Abbiamo anche intrapreso il percorso Elite con Borsa Italiana e avviato nuove iniziative in tema di sostenibilità, e siamo in procinto di lanciare sul mercato nuovi servizi a valore aggiunto finalizzati al risparmio energetico, rivolti alle imprese e famiglie italiane.”