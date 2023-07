Optima Italia, donazione ai Centri clinici NeMO. Progetto Anima libera: malati di Sla in barca a vela da Napoli

Optima Italia Spa ha effettuato una donazione a favore dei Centri Clinici NeMO, per il progetto “Anima Libera”: un’esperienza, dedicata ad adulti e bambini con malattie neuromuscolari, promossa dal Centro Clinico NeMO Napoli in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera dei Colli – Ospedale Monaldi e il Club Nautico della Vela.

“Anima Libera” è il percorso in barca a vela che affianca la presa in carico psicologica e riabilitativa delle persone con Sla, Sma e distrofie muscolari, attraverso una modalità esperienziale che ha come protagonista la cura di sé e del proprio desiderio di libertà, facendosi trasportare dalle onde del mare e del vento, in piena sicurezza. La barca di “Anima Libera” è salpata a giugno dal molo di Napoli e proseguirà fino al mese di novembre.

Con questa donazione, Optima continua il proprio percorso che va incontro ai bisogni complessi della comunità locale e delle persone affette da malattie neuromuscolari che vivono nel territorio, con l’obiettivo di creare valore aggiunto per la qualità di vita dei pazienti e contribuire attivamente allo sviluppo di un modello di cura innovativo.

Umberto d’Oriano, Chief Marketing Officer di Optima Italia, commenta: “Schierarsi al fianco dei Centri Clinici NeMO per “Anima Libera” significa sposarne i valori. Con questo progetto permettiamo infatti alle persone con disabilità motorie di intraprendere una nuova sfida per sé stessi, in totale sicurezza. Da sempre Optima è un’azienda che sostiene iniziative del territorio in cui opera, ma soprattutto a supporto delle persone che vi vivono. Infatti, questa donazione è solo una delle diverse iniziative che stiamo portando avanti in questo senso, e continueremo a farlo”.

I Centri Clinici NeMO nascono dalla lungimiranza delle Associazioni dei pazienti con malattie neuromuscolari, che hanno dato vita a Fondazione Serena Onlus, l’ente gestore di quello che oggi è un network di 7 centri clinici su tutto il territorio nazionale, impegnato da quindici anni nella cura e nella ricerca su queste patologie.

Grazie alle donazioni raccolte, l’edizione 2023 del progetto “Anima Libera” può coinvolgere circa 80 persone nel corso di 10 uscite in mare.

“Siamo grati a partner come Optima Italia, che hanno compreso il valore del progetto Anima Libera” dichiara Simona Tozza, psicologa del Centro Clinico NeMO Napoli e coordinatore del progetto, che continua: “Per il secondo anno consecutivo abbiamo voluto attivare l’esperienza in barca a vela, monitorata dal nostro team clinico, con l’intento di continuare a sperimentare modalità nuove per conoscere sempre di più e meglio l’esperienza di vita di chi ci prendiamo cura”.

Il progetto gode del patrocinio di AISLA Onlus, Famiglie SMA e UILDM, le Associazioni nazionali dei pazienti e Soci NeMO, insieme all’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon e al Centro Coordinamento malattie rare di Regione Campania.