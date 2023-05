Optima Italia: ricavi in crescita e redditività che si mantiene rilevante nel 2022

L’Assemblea degli Azionisti di Optima Italia S.p.A., la Digital Company italiana leader nell’offerta integrata per i servizi di Energia e Telecomunicazioni, ha approvato i risultati economico-finanziari relativi all’esercizio 2022.

I risultati raggiunti nello scorso anno sono da inserirsi nel macrocontesto che ha interessato l’intero settore dell’energia a livello nazionale ed europeo. La crescita esponenziale dei prezzi e delle materie prime ha infatti richiesto il reengineering in tempi record dei prodotti, l’adeguamento dei processi e una maggiore integrazione delle funzioni.

Attraverso la propria organizzazione, Optima è riuscita a dare una risposta veloce ai cambiamenti repentini e significativi del mercato, al fine di continuare a soddisfare le esigenze dei propri Clienti e mitigare i rischi economico-finanziari derivanti dal contesto economico attuale, dimostrando una forte resilienza.

Nel 2022 i ricavi operativi della società sono risultati pari a circa 280,9 milioni di Euro, in crescita del 22% rispetto al 2021 (230,0 milioni). La distribuzione dei ricavi sul territorio nazionale è peraltro ben ripartita, con il 37% al Nord, 20% al Centro e 32% al Sud, così come quella tra il segmento di clienti Business (63%) e quello Consumer (37%).

I costi operativi ammontano a circa 238,1 milioni di Euro, rispetto ai 186,0 milioni del precedente esercizio.

Impattano sui ricavi operativi e sui costi delle materie prime la crescita dei prezzi registrata durante l’esercizio 2022.

Per l’azienda a fine 2022 i costi delle materie prime ammontavano a circa 204 milioni di Euro, rispetto ai circa 155 milioni del precedente esercizio. L’incremento rispetto all’anno precedente è riconducibile principalmente al fenomeno sopra menzionato della crescita dei prezzi e a fattori non ricorrenti.

L’EBITDA 2022 è stato invece pari a 42,8 milioni di Euro (pari a circa il 16% dei ricavi), rispetto ai 44 milioni di Euro del 2021 (pari all’20% dei ricavi). Nonostante la forte turbolenza derivante dal caroprezzi, che ha reso necessario adeguare le offerte in vendita, Optima è quindi riuscita a mantenere pressoché inalterata la marginalità aziendale, soprattutto se non si considerano alcune voci di costo non ricorrenti che hanno impattato l’esercizio 2022. Il risultato operativo nel 2022 è risultato essere pari a 3,2 milioni di Euro.

I risultati raggiunti hanno inoltre permesso all’azienda di proseguire con il Piano Strategico 2022-2024, nella creazione di valore per tutti gli stakeholder coinvolti, avendo come riferimento la centralità del Cliente e la crescita in ottica sostenibile.

Nel prossimo triennio verrà implementato il business plan dell’azienda, centrato sull’unicità multi-settore di Optima Italia come patrimonio di valore in ottica di innovazione tecnologica, con l’obiettivo di mettere in luce il suo posizionamento competitivo che punta alla semplificazione delle utenze. In questo contesto, i servizi Telecomunicazioni assumeranno maggiore visibilità nel business, insieme a quelli Value Added Service.

L’azienda punta, inoltre, alla crescita significativa della base clienti con focus sul segmento small business, e all’integrazione di ulteriori servizi, che rispecchino le nuove esigenze dei Clienti dal punto di vista dell’efficientamento energetico con una crescente attenzione sugli impatti ambientali e sociali.

La creazione di valore sarà trainata da una crescente marginalità sviluppata dai singoli clienti grazie ai nuovi prodotti e da maggiori economie di scala di cui beneficeranno i costi operativi.

Per Andrea Volpe, amministratore delegato di Optima Italia, “i risultati del 2022 rappresentano importanti traguardi di crescita aziendale e premiano il costante focus sui nostri Clienti, per garantire loro semplicità, trasparenza ed eccellenza di servizio. Nell’incerto contesto economico che stiamo vivendo, Optima è riuscita ad affrontare la turbolenza con la forza della propria strategia multi-purpose, con l’offerta integrata di servizi diversi che è sempre più apprezzata dal mercato, sia consumer che business. Questa assoluta unicità di proposition rappresenta il pilastro principale per perseguire una crescita futura sempre più orientata alla creazione di valore”.

Principali dati economici Optima Italia Spa – esercizio 2022

31/12/2022 31/12/2021 Variazione assoluta Variazione % Ricavi dalla vendita di beni e prestazioni di servizi 273.846 222.355 51.491 23% Altri ricavi e proventi 7.059 7.624 (564) -7% RICAVI OPERATIVI 280.906 229.979 50.926 22% Materie prime, sussidiarie e di consumo 203.672 154.859 48.814 32% Altri costi operativi 23.071 20.561 2.509 12% Costi del personale 11.371 10.550 821 8% COSTI OPERATIVI 238.114 185.970 52.144 28% EBITDA (MARGINE OPERATIVO LORDO) 42.792 44.009 (1.217) -3% EBITDA % 15,6% 19,8% -4,2% -21,0% Svalutazione e perdite su crediti compresi nell’attivo circolante 8.198 7.422 776 10% Ammortamento attività materiali e attività immateriali 31.345 32.215 (870) -3% Risultato operativo 3.248 4.372 (1.123) -26%



Optima Italia S.p.A. è una digital company italiana attiva nel mercato delle telecomunicazioni e dell’energia. Opera con un organico di oltre 800 professionisti tra dipendenti e consulenti al servizio di un parco crescente di clienti business e consumer, distribuiti in maniera capillare sul territorio italiano.