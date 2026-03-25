Or incomincian le dolenti note… a farmisi sentire

Anche se i più sono sicuri di non aver notato diversità di toni nel giro degli ultimi giorni, non si può negare che, proprio alla fine del referendum, la musica è cambiata.

Ieri gli italiani sono tornati al “travaglio usato”, molti di essi con l’aggiunta di un ulteriore tarlo nella testa. Esso si è aggiunto ai molti che, ormai sta per volgere il lustro, sia provenendo dall’interno dei patri confini, sia dal resto del mondo, affollano la mente anche degli italiani. È fin troppo evidente che i triboli domestici hanno ricevuto una notevole spinta in avanti dal risultato del referendum. Lo stesso che già da tempo aleggiava nell’ aria, in attesa solo di avere formale conferma dall’esito di quella espressione del popolo sia sociale che politica. Dopo aver steso un velo pietoso su quanto è accaduto tra domenica e lunedi scorsi, sarà bene che gli italiani, tutti e nessuno escluso, mettano a fuoco, con la precisione richiesta dall’argomento, lo status attuale dell’economia e dei rapporti in gran parte internazionali. Gli stessi che hanno continuato a dar segno – e che segno! – di sé, anche durante la campagna referendaria. Nonostante da Washington continuano a giungere notizie del tipo che può fornire uno squilibrato, del tipo “ho vinto” – sottinteso contro gli ayatollah iraniani – strillate ai quattro venti da Trump, proprio questi improbabili religiosi, ebbri di fanatismo e crudeltà, fanno in modo di accrescere la loro cupidigia a 360° con la tattica detta del go & stop. Volendo cosi esprimere la contraddittorietà tra l’ipotesi di volere giungere a qualcosa di simile a un cessate il fuoco, che sia privo di connotazioni fanatiche e quella di esasperare le ostilità senza neppure pensare che razionalità imporrebbe di fare una corretta ricognizione e un puntuale conteggio dei cavalli in scuderia. Le ripercussioni internazionali non sono di poco conto, soprattutto quelle economiche, e uno scoglio, quello di Hormuz, che prima della chiusura era noto per lo più ai comandanti delle petroliere che arrivavano vuote nel Golfo Persico per ripartirne piene, ora è sulla bocca di tutti, a buona ragione o a torto. Le economie dell’intero Occidente stanno ricevendo da tutto ciò forti spallate, tali da rendere quasi impossibile, anche volendola calcolare a te spanne, qualsiasi tipo di ogni genere di programmazione Non sarebbe quella appena descritta l’unica chicane a rendere arduo il cammino verso la pace. L’ostacolo alla ripartenza sulla strada del progresso è l’individuazione del dies a quo le armi cesseranno di fare rumori sgradevoli. Al momento, malgrado ogni esternazione, anche in presumibile buona fede, non è possibile ipotizzare il raggiungimento di una pace diffusa. E ciò alla fine di una terza guerra mondiale, peraltro mai dichiarata ufficialmente e formalmente.

Ciononostante i morti e le distruzioni sono arrivati a livelli mai raggiunti prima. E il peggio è che non finisce qui.