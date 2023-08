Orazio Campo nuovo presidente dell’Ater di Roma

Il professor architetto Orazio Campo è nominato presidente dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica (Ater) del Comune di Roma. L’incarico decorre dalla data di costituzione del nuovo consiglio d’amministrazione dell’azienda. Sessantaquattro anni da compiere, laureato in Architettura nel 1985, Campo è docente alla Sapienza da quasi 30 anni ed è stato vicepresidente dell’Ordine degli Architetti di Roma in tre occasioni differenti: tra il 2005 e il 2009, tra il 2009 e il 2013 e tra il 2013 e il 2017. Campo è assessore all’Urbanistica di Latina ai tempi del sindaco Pdl e poi FdI Giovanni Di Giorgi e poi responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Cave (Roma), dove si candida sindaco nel 2014 con la lista “ViviAmo Cave” ottenendo 1.815 voti pari al 28 per cento e 2 seggi in consiglio. Campo viene considerato molto vicino al vicepresidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli, anch’egli architetto.