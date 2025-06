Ordine Biologi Lombardia “Da Regione conferme su nutrizione clinica”

MILANO (ITALPRESS) – “Il riconoscimento ufficiale della Direzione Generale Welfare è la dimostrazione concreta dell’impegno, della credibilità e della forza istituzionale dell’Ordine dei Biologi della Lombardia”. Così sul proprio sito web l’Ordine dei Biologi della Lombardia

“Con una nota ufficiale a firma del Direttore Generale Welfare, Mario Giovanni Melazzini, Regione Lombardia accoglie con favore le proposte del Presidente Rossetto e l’apertura di un tavolo dedicato al ruolo del Biologo nella nutrizione clinica, su tutti l’inserimento nella DGR XII/4437/2025 – prosegue il post -. Un passaggio decisivo, che conferma quanto dal Presidente Rudy Alexander Rossetto e dimostra, con i fatti, che il Biologo è considerato, senza se e senza Ma, nella sanità pubblica, nei contesti territoriali e ospedalieri”.

«Ringrazio sentitamente tutta la Direzione Generale Welfare per la stima dimostrata nei miei confronti, che è assolutamente reciproca, e per l’alto riconoscimento istituzionale verso la nostra Categoria – dichiara Rossetto -. Regione Lombardia e l’Ordine dei Biologi della Lombardia condividono da tempo visioni, progettualità e un dialogo costante fondato su rispetto e collaborazione. Questa lettera ne è la conferma più chiara».

Una pagina importante per i Biologi lombardi, che rafforza il legame tra istituzioni e apre a nuove opportunità, per la professione.

– Foto Ordine dei Biologi della Lombardia –

