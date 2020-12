Ordine Costantiniano e Libera Unione Forense, patrocini gratuiti per i ragazzi dei Quartieri Spagnoli di Napoli

Una donazione, per tutto il 2021, di almeno 18 cause in gratuito patrocinio, sia in ambito civile che penale, per minori e ragazzi fino ai 20 anni che vivono nei Quartieri spagnoli di Napoli. È questa l’iniziativa prevista dalla delegazione di Napoli e Campania del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e la sezione partenopea di Libera Unione Forense. L’obiettivo del progetto è quello sensibilizzare i ragazzi ai temi della legalità, ma allo stesso tempo fornirgli un sostegno legale, soprattutto nei casi in cui il supporto familiare è assente. A individuare i beneficiari ci penserà l’ente del terzo settore Insieme per la Famiglia. Il progetto è stato inaugurato ieri nella sede dell’ente Campania dell’Ordine Costantiniano con la partecipazione di Manuel de Goyzueta di Toverena, delegato per Napoli e Campania dell’Ordine Costantiniano, il presidente della sezione partenopea della Libera Unione Forense, Camillo Bruno, e il presidente di Insieme per la Famiglia Ciro Parulano. I legali coinvolti in questa iniziativa sono stati raggruppati in un albo gestito dalle tre istituzioni. “Si spera di crescere sempre di più. Alla presentazione – hanno dichiarato dal Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio – era previsto l’annuncio di 14 gratuiti patrocini, ma l’interesse suscitato dall’iniziativa ha fatto accrescere ulteriormente il numero dei partecipanti che intendono mettere a disposizione la propria professionalità”.