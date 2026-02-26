Ordine dei Commercialisti di Salerno, si insedia il nuovo Consiglio

Si è insediato ufficialmente mercoledì 25 febbraio il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno presieduto da Sergio Cairone. Nella prima seduta sono state attribuite le cariche istituzionali che affiancheranno il presidente Cairone per il prossimo quadriennio: Nicola Fiore Vicepresidente, Giuseppe Arleo Segretario, Achille De Caro Tesoriere.

Completano il Consiglio Pierluigi Chiarito, Antonio (detto Tony) De Lucia, Rosita Galdi, Alfonso Maria Gaeta, Vincenzo Landi, Rosanna Marisei, Giuseppina (detta Pina) Napoli, Carmine Noschese, Maria Luisa Poppiti, Mario Ragone, Americo Rinaldi.

“Con entusiasmo e senso di responsabilità – commenta il presidente Sergio Cairone – abbiamo dato inizio alle attività del Consiglio dell’Odcec di Salerno per il mandato 2026-2030. Ciò che ci proponiamo è una continuità dinamica con l’importante eredità della governance uscente, basata su principi cardine portati avanti in questi anni quali trasparenza, rotazione, legalità, formazione, tutela della professione. Lo faremo con spirito di servizio, promuovendo linee di azione tese alla presenza su tutto il territorio per condividere con tutti gli iscritti, attraverso ascolto e partecipazione, le attività volte alla valorizzazione delle competenze professionali. Investiremo in formazione, orientamento per i giovani, servizi e strumenti fruibili e disponibili per tutti gli iscritti al nostro Ordine e volti a sostenerli nella capacità di governare processi economici con strumenti innovativi quali l’intelligenza artificiale. Al tempo stesso, intensificheremo le sinergie con le Istituzioni, l’Università, il mondo delle Professioni e le Associazioni di categoria al fine di rendere ancor più concreto e tangibile il ruolo centrale del Commercialista, sempre più Consulente strategico e presidio di legalità per tutti e al fianco di tutti, al fianco di imprese, contribuenti e istituzioni. Abbiamo intenzione di intraprendere anche nuovi percorsi per rafforzare i rapporti con alcuni Enti, a partire dall’Agenzia delle Entrate che solleciteremo prima possibile per richiedere di riservare ai commercialisti almeno un accesso dedicato alla settimana, utile a far lavorare in maniera serena i colleghi che devono portare avanti le istanze al fianco di imprese e contribuenti. Sono certo – conclude il presidente Cairone – che con il prezioso contributo dei colleghi a cui sono state attribuite le cariche e di tutti i Consiglieri e le Consigliere, cui nei prossimi giorni verranno assegnate le deleghe, lavoreremo intensamente per realizzare gli obiettivi che ci siamo prefissati e su cui abbiamo ricevuto la fiducia dei Colleghi”.